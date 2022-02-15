Анна Щербакова высказалась о работе с Этери Тутберидзе

Действующая чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о работе с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

Ранее Щербакова по итогам короткой программы на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) заняла второе место (80,20 балла). Лидерство захватила другая россиянка и ученица Тутберидзе Камила Валиева.

«Я тренируюсь у неё в группе с 9 лет. Если я ничего не меняю, значит меня всё устраивает. Наша работа проходит плодотворно, мы вместе добиваемся результатов, это говорит само за себя», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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