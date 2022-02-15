Урманов: в короткой программе понравилась Щербакова — в ней совмещаются нежность и мощь

Первый российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, тренер Алексей Урманов, выигравший Игры-1994, прокомментировал результаты короткой программы у женщин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева (82,16 балла), второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова (80,20), третий – японка Каори Сакамото (79,84).

«Девчонки — молодцы! Никому не легко выступать на Олимпиаде, особенно Валиевой. Но Камила справляется, двигается вперёд и старается делать то, что необходимо.

Что касается Анны Щербаковой, мне она сегодня очень понравилась — вызывает восхищение. Она заряженная и сконцентрированная. В ней виден настрой: совмещаются и нежность, и боевая мощь.

Сложно сказать, кто возьмёт золото — Валиева, Щербакова или Трусова. Много различных факторов: лёд, эмоции, давление, психи и т.д. Даже сломавшиеся три дня назад ботинки Щербаковой — фактор, который напрягает. В то же время есть ещё девчонки из других стран, которые борются с нашими и создают конкуренцию. Всё неоднозначно.

Три наши девочки однозначно в числе претендентов на золото, как и вся сильнейшая разминка. Сильнейшая группа всегда бомба! Произвольная программа будет битвой!» — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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