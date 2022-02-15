Урманов: в короткой программе понравилась Щербакова — в ней совмещаются нежность и мощь

Первый российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, тренер Алексей Урманов, выигравший Игры-1994, прокомментировал результаты короткой программы у женщин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева (82,16 балла), второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова (80,20), третий – японка Каори Сакамото (79,84).
«Девчонки — молодцы! Никому не легко выступать на Олимпиаде, особенно Валиевой. Но Камила справляется, двигается вперёд и старается делать то, что необходимо.
Что касается Анны Щербаковой, мне она сегодня очень понравилась — вызывает восхищение. Она заряженная и сконцентрированная. В ней виден настрой: совмещаются и нежность, и боевая мощь.
Сложно сказать, кто возьмёт золото — Валиева, Щербакова или Трусова. Много различных факторов: лёд, эмоции, давление, психи и т.д. Даже сломавшиеся три дня назад ботинки Щербаковой — фактор, который напрягает. В то же время есть ещё девчонки из других стран, которые борются с нашими и создают конкуренцию. Всё неоднозначно.
Три наши девочки однозначно в числе претендентов на золото, как и вся сильнейшая разминка. Сильнейшая группа всегда бомба! Произвольная программа будет битвой!» — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 15 февраля 2022
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:36
-
20:31
-
20:24
-
20:18
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:26
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
18:00