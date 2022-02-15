Видео: короткая программа Камилы Валиевой, которая вывела её в лидеры Олимпиады-2022

Чемпионка Европы 2022 года российская фигуристка Камила Валиева захватила лидерство по итогам короткой программы на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине (Китай).
В начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Судьи оценили её выступление в 82,16 балла. Второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова (80,20), третий – японка Каори Сакамото (79,84).
Видео доступно на YouTube-канале Международного олимпийского комитета (МОК).
Произвольная программа у женщин на Играх-2022 состоится 17 февраля.
14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.
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