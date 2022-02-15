Безупречный прокат Анны Щербаковой в короткой программе на Олимпийских играх — 2022

Сегодня, 15 февраля, действующая чемпионка мира россиянка Анна Щербакова представила короткую программу на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). 17-летняя фигуристка выступала 29-й, последней из россиянок. Анна безошибочно исполнила все элементы.
Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.
За свой прокат подопечная заслуженного тренера России Этери Тутберидзе получила 80,20 балла и заняла второе место после первого вида дисциплины. Лидером соревнований является другая россиянка Камила Валиева, которая опережает Щербакову менее чем на 2 балла.
Щербакова — победительница командного чемпионата мира (2021), серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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