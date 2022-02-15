Французский биатлонист призвал российских фанатов быть с Латыповым «поласковее»

Чемпион мира 2021 года в сингл-миксте французский биатлонист Антонен Гигонна обратился к россиянам на фоне провала биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова, который ушёл на два штрафных круга на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), имея почти минутное преимущество.
«Эдуард Латыпов, я был прямо за тобой, рядом с твоим тренером, напротив стрельбища, на это действительно было трудно смотреть. Этот ужасный момент могут переживать только биатлонисты. Наш вид спорта такой сложный! Российские фанаты, пожалуйста, будьте с ним поласковее! Спасибо», — написал Гигонна в «сториз» своего «инстаграма».
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