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Французский биатлонист призвал российских фанатов быть с Латыповым «поласковее»

Французский биатлонист призвал российских фанатов быть с Латыповым «поласковее»
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Чемпион мира 2021 года в сингл-миксте французский биатлонист Антонен Гигонна обратился к россиянам на фоне провала биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова, который ушёл на два штрафных круга на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), имея почти минутное преимущество.

«Эдуард Латыпов, я был прямо за тобой, рядом с твоим тренером, напротив стрельбища, на это действительно было трудно смотреть. Этот ужасный момент могут переживать только биатлонисты. Наш вид спорта такой сложный! Российские фанаты, пожалуйста, будьте с ним поласковее! Спасибо», — написал Гигонна в «сториз» своего «инстаграма».

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Эдуард Латыпов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Эдуард Латыпов, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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