Ирина Винер-Усманова восхитилась короткой программой Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты короткой программы у фигуристок на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева (82,16 балла), второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова (80,20), третий – японка Каори Сакамото (79,84).

«Валиева войдёт в историю как самая молодая, самая красивая и самая талантливая фигуристка этой планеты, величайшая. Она гениальная и уникальная спортсменка, после такого стресса смогла всем доказать, что она лучшая. Мои поздравления, Аня Щербакова прекрасная. Тоже превосходно выступила. На них было огромное давление из-за этой ситуации, но они смогли всем показать свой высокий уровень, браво», — приводит слова Винер-Усмановой «РБК-Спорт».

14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.

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