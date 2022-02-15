Денис Спицов: сколько бы ты ни взял олимпийских медалей, если нет золотой — ты никто

Российский лыжник Денис Спицов оценил завоёванное им серебро в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«На самом деле, была огромная радость оттого, что я вновь доказал, что могу быть в топе, хотя почти четыре года по факту не показывал высоких результатов. Да, это был успех, но я понимал, что главная цель – олимпийское золото. Ведь сколько бы ты ни выиграл олимпийских медалей, но, если у тебя нет золотой – через пару лет тебя все забудут. По факту ты – никто.
Фото: Al Bello/Getty Images
Выплаты от государства? Да, в течение двух лет, как я и сказал, всё совершенно нормально. Президентская стипендия выплачивается в течение года, а зарплата в Центре спортивной подготовки сохраняется в течение двух лет. И если ты не показываешь результат на чемпионате мира, то получаешь такую же зарплату, как призёр чемпионата России», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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