Россия — Швеция, кёрлинг, Олимпиада, женщины: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) женская сборная России по кёрлингу проведёт свой восьмой матч. Соперником россиянок будет команда Швеции. Начало противостояния запланировано на 15:05 мск.

В прямом эфире игру можно посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Страна».

Результаты матчей сборной России

Россия — США — 3:9.

Россия — Швейцария — 7:8.

Россия — Южная Корея — 5:9.

Россия — Япония — 5:10.

Россия — Канада — 5:11.

Россия — Дания — 5:10.

Россия — Китай — 11:5.



В состав женской сборной России на зимние Игры 2022 года вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.