Россия — Швеция, кёрлинг, Олимпиада, женщины: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) женская сборная России по кёрлингу проведёт свой восьмой матч. Соперником россиянок будет команда Швеции. Начало противостояния запланировано на 15:05 мск.
В прямом эфире игру можно посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Страна».
Результаты матчей сборной России
Россия — США — 3:9.
Россия — Швейцария — 7:8.
Россия — Южная Корея — 5:9.
Россия — Япония — 5:10.
Россия — Канада — 5:11.
Россия — Дания — 5:10.
Россия — Китай — 11:5.
В состав женской сборной России на зимние Игры 2022 года вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 16 февраля 2022
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