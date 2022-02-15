«Не видно и не слышно поддержки российских олимпийцев». Губерниев — о ситуации с Латыповым

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию, которая сложилась вокруг российского биатлониста Эдуарда Латыпова после мужской эстафеты, которая прошла сегодня, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Обратите внимание, Латыпова поддержали публично соперники, журналисты, болельщики! И совсем не видно и не слышно поддержки спортсменов олимпийской сборной России…. Или я чего-то не знаю?» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.
Напомним, Латыпов не совладал со стрельбой на последнем огневом рубеже мужской эстафеты и лишил национальную команду шансов бороться за золотые медали гонки. После этого многие болельщики, а также известные спортсмены и журналисты выразили свои слова поддержки Эдуарду.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 15 февраля 2022
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