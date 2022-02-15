«Победим не с флагом, но с отрывом». Панжинский поделился ожиданиями от командного спринта

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский поделился ожиданиями от мужского командного спринта, который состоится завтра. Полуфиналы гонки стартуют с 11:15 мск.
«Ожидаемый состав на спринт. Трое из этого состава уже олимпийские чемпионы, поэтому будут выходить на старт в прекрасном расположении духа. Александр Терентьев взял медаль в личном спринте, поэтому уверенность есть.
Каждая из команд может претендовать на золото, но у женщин фаворит — шведская команда. В мужском спринте наши ребята выступают фаворитами. У норвежцев проблемы со всей командой, кроме Клебо. Против него бежит Александр Большунов, поэтому есть все шансы убежать в горах и сделать отрыв. Если Клебо будет стремиться закрывать эти отрывы, то Александр Терентьев, уже обыгрывавший норвежца, сможет решить всё на финише. Большунов сделает отрыв, а Терентьев его удержит. Мы победим, если уж не с флагом, то с отрывом», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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