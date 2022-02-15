Шипулин прокомментировал итог драматичной для сборной России эстафеты на Олимпиаде-2022

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал выступление россиян в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Сборная России большую часть гонки лидировала с отрывом, однако промахи финишёра команды Эдуарда Латыпова на последнем рубеже отбросили россиян на третье место. Золото завоевали норвежцы, серебро – французы.
«Я очень сильно переживал. Досадно, что Латыпов на последнем рубеже совершил громадную ошибку. Но тем не менее хочу поздравить команду и страну с ещё одной медалью. Как Латыпова не ставить на последний этап? Он всё-таки лидер нашей команды, он доказал, что находится в прекрасной форме, но сыграли нервы. До гонки, я думаю, ни у кого не было сомнений, что Латыпов может финишировать», — приводит слова Шипулина ТАСС.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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