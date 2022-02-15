Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Шипулин прокомментировал итог драматичной для сборной России эстафеты на зимней Олимпиаде — 2022

Шипулин прокомментировал итог драматичной для сборной России эстафеты на Олимпиаде-2022
Комментарии

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал выступление россиян в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Сборная России большую часть гонки лидировала с отрывом, однако промахи финишёра команды Эдуарда Латыпова на последнем рубеже отбросили россиян на третье место. Золото завоевали норвежцы, серебро – французы.

«Я очень сильно переживал. Досадно, что Латыпов на последнем рубеже совершил громадную ошибку. Но тем не менее хочу поздравить команду и страну с ещё одной медалью. Как Латыпова не ставить на последний этап? Он всё-таки лидер нашей команды, он доказал, что находится в прекрасной форме, но сыграли нервы. До гонки, я думаю, ни у кого не было сомнений, что Латыпов может финишировать», — приводит слова Шипулина ТАСС.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Норвегия уступала России две минуты, но выиграла. Детальный разбор драматичной эстафеты Норвегия уступала России две минуты, но выиграла. Детальный разбор драматичной эстафеты
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022