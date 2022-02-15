Видео: прокат короткой программы Трусовой на ОИ, не позволивший ей попасть в топ-3
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Российская фигуристка Александра Трусова идёт на четвёртом месте после проката короткой программы на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Трусова сорвала тройной аксель, после чего чисто исполнила тройной флип. Во второй половине программы сделала каскад тройной лутц – тройной тулуп.
За свой прокат 17-летняя спортсменка получила от судей 74,6 балла. Лидером соревнований является другая россиянка Камила Валиева (82,16 балла).
Видео доступно на YouTube-канале Международного олимпийского комитета (МОК).
Произвольная программа у женщин на Играх-2022 состоится 17 февраля.
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