«Таких спортсменов очень мало». Спицов ответил на сравнения с Большуновым

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Денис Спицов рассказал, почему после Олимпиады-2018 его результаты по сравнению с Александром Большуновым ухудшились.
«Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, появились какие-то проблемы и трудности, которых я раньше не замечал. Но у нас же циклический вид спорта, в котором подготовка выстраивается на олимпийский цикл. Наверное, мне было сложно на фоне такой мощной базовой работы, которую мы делаем, показывать результат в течение трёх сезонов. Но эта работа привела к результату в самый нужный момент – на Олимпиаде.
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
Для каждого спортсмена именно Олимпийские игры – главный старт в жизни. Хорошо, что Саша Большунов может показывать результат в каждом сезоне. Да в каждой гонке практически. Но таких спортсменов очень мало. Но я думаю, что стоило пройти такой путь ради этого золота. Я бы не хотел быть многократным победителем этапов Кубка мира, даже обладателем Кубка мира и чемпионом «Тур де Ски», но не иметь при этом золотой олимпийской медали», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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