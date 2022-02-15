Шипулин — о Латыпове: уничтожать человека, который выступает за Россию, не нужно

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин обратился к россиянам после провала биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова, который ушёл на два штрафных круга на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), имея почти минутное преимущество.
«Вижу, какой шквал критики обрушился на Латыпова. В чём его только не обвиняют, даже повторять не хочу. Мог ли он выступить лучше, какие ошибки были допущены, почему промахнулся — все эти вопросы и сам Латыпов, и его тренеры обязательно будут изучать. Это внутренняя работа команды.
Наша задача — поддерживать спортсменов, а не топить их. Да, мы надеялись, да, обидно, но уничтожать человека, который выступает за Россию, не нужно. Россия, вперёд!» — написал Шипулин в своём «инстаграме».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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