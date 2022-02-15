Годжа прокомментировала завоевание медали спустя три недели после повреждения «крестов»

Горнолыжница София Годжа прокомментировала завоевание серебряной медали в скоростном спуске. Всего три недели назад итальянка упала во время соревнований и повредила связки колена. Пять дней назад она в слезах объявила о снятии с супергиганта из-за болевых ощущений.

«Я прошла тяжёлый путь после того падения в Кортине, но у меня не было права на сомнения. Верила, что справлюсь, и поэтому мне это удалось. Мне было тяжело психологически. Я приняла обезболивающее перед выступлением. Было очень больно в верхней части трассы, но это длилось менее секунды. Я бы хотела, чтобы у меня было процентов 80 от моей силы. Конечно, мне с каждым днём лучше, но я не могу согнуть колено и кое-как приседаю. Хотя в последние дни на лыжах смотрелась вполне неплохо», — приводит слова Годжи Daily Mail.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.