Ягудин: Трусовой надо решить — либо медаль Олимпиады, либо прыжки

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о прокате Александры Трусовой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Почти такой же прокат Саши Трусовой мы видели на чемпионате Европы — глобально ничего не изменилось. Саша всё равно не снижает планку и штурмует элементы. Повторю свои слова, которые говорил в начале Олимпийских игр, что Трусовой надо не то чтобы сделать выбор, но решить: либо медаль Олимпиады, либо прыжки. Не хочется влезать в тренировочный процесс и контент, который запланирован спортсменками — решать только девочкам и тренерскому штабу. Могла ли Саша сделать аксель? Конечно же, могла. Трусова всегда идёт по максимуму. Саша — человек, который никогда не сбавляет оборотов. Это не может не радовать. Саша ищет себя.

Хочется отметить фразу Саши Трусовой, когда она вышла сразу со льда к тренерскому коллективу, что этот план тоже не сработал. Во время шестиминутной разминки фигуристы обычно разминают те элементы, которые находятся в программе. Саша же прыгала даже четверной тулуп. Она пыталась поймать комфортное для тела состояние, чтобы было меньше волнения, чтобы было комфортнее прыгнуть тройной аксель. Да, аксель не получился. Несмотря на это, всё остальное было сделано идеально, были поставлены хорошие баллы за компоненты. Шесть-восемь баллов, учитывая, что Саша может исполнять сложнейшие ультра-си, реально отыграть. У Саши есть для этого абсолютно всё! У всех наших девушек будет ожесточённая борьба», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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