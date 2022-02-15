Ягудин объяснил, насколько сложно Щербаковой выступать в новых коньках на Олимпиаде

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин объяснил, насколько сложно россиянке Анне Щербаковой выступать в новых коньках на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Обкатка коньков у всех идёт по-разному. Наверное, девушки поймут: это что-то похожее на то, когда вы покупаете новую обувь с каблуками. В какой-то момент понимаете, что где-то натирает и совсем неудобно. Надо понимать, что ботинки фигуристов — это не мягкие кроссовки или угги. Один раз мне пришлось менять ботинки буквально за две недели до чемпионата Европы. Обычно спортсмены обкатывают их во внесоревновательное время — во время сборов. Затем используют эту пару ботинок практически на весь сезон.

По моей информации, Аня уже привыкшая, что ботинки достаточно часто ломаются. Правда, не знаю, по какой причине… Но всё равно — это Олимпиада. Когда за несколько дней до выхода на лёд в рамках соревнований у тебя вдруг ломаются коньки, это дополнительный стресс. Аня находилась в прекраснейшей форме: исполняла на тренировке и четверной флип, и четверной лутц. Ситуация со сломанными ботинками отбрасывает тебя немножко назад — начинаешь практически с нуля. Совсем для незнаек: у ботинок есть такая прослойка… Конечно, раз на раз не приходится. Но ты вроде бы покатался и тебе удобно, а потом они высыхают — снова неудобно», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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