Ягудин — о Валиевой: не каждый здоровый взрослый может справиться с таким давлением

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о выступлении россиянки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Валиева лидирует перед произвольной программой, набрав 82,16 балла.

«Камила Валиева выступала после того психологического давления, что на неё оказывалось в последние дни. Тем более это Олимпийские игры — главный турнир четырёхлетия. А тут ты ещё и нервничаешь, переживаешь, как отреагируют зрители, как будут судить, как будут реагировать спортсмены, что находятся на трибуне. Камиле 15 лет, и всё это воспринимается тяжело. Не каждый здоровый взрослый может так справиться с таким давлением.

Но она вышла, и, как я уже говорил, отвечая на вопрос, справится ли, — я ответил, что она сильный человек и обязательно справится. Да, откатала не на пять с плюсом, но хорошую четвёрку получила. У Камилы есть запас, который позволяет быть выше. При исполнении тройного акселя, когда её вывалило во время полёта, она постаралась выровнять прыжок — в итоге не было падения. Она спасла его, совершив так называемый step out на выезде. В остальном была хороша», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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