Тарьей Бё рассказал, как сборная Норвегии отпразднует драматичную победу в эстафете на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё в шутливой форме рассказал, как сборная Норвегии собирается отмечать победу в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Нас всего четверо, кому это понравится. Нам нужно составить хороший план тусовки. Теперь нам есть что праздновать. Мы собираемся устроить небольшое шоу для дам, которые выйдут завтра на эстафету.

Ха-ха. В холодильнике есть только лёд с содовой, водой и кофе, больше ничего. Нам, вероятно, придётся подождать конца соревнований, чтобы провезти что-нибудь контрабандой», — в шутку сказал старший Бё.

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