Экс-лыжница Стина Нильссон не сумеет дебютировать на ОИ-2022 в качестве биатлонистки

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, не приняла участие ни в одной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Тренерский штаб сборной Швеции во главе с Йоханнесом Лукасом не включил Нильссон в состав эстафетной команды. Это был последний шанс Нильссон, которая пропустила индивидуальную гонку и связку спринт-пасьют. В грядущий масс-старт Стина не отобралась.
Напомним, Нильссон в числе последних отобралась на Олимпийские игры – 2022. В лыжных гонках Стина завоевала одно золото, два серебра и две бронзы Олимпийских игр. Также Нильссон является двукратной чемпионкой мира. В марте 2020 года Стина приняла решение начать карьеру биатлонистки.
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