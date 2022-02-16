NY Times: в допинг-пробе Валиевой было найдено три препарата для улучшения работы сердца

The New York Times представила новую информацию о расследовании дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

По информации американского издания, в допинг-пробе 15-летней фигуристки были обнаружены три препарата, которые используются для улучшения работы сердца: триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из них только триметазидин является запрещённым среди спортсменов.

Напомним, Валиева лидирует после короткой программы на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. В начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла.

14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.

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