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Елисеев верит, что Латыпов достойно выступит в масс-старте ОИ после провала в эстафете

Елисеев верит, что Латыпов достойно выступит в масс-старте ОИ после провала в эстафете
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Российский биатлонист Матвей Елисеев высказался о промахах Эдуарда Латыпова на последнем огневом рубеже в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Латыпов пришёл на стрельбище с минутным отрывом от преследователей, а затем промахнулся 5 раз и заработал два штрафных круга, лишившись шансов на победу в гонке.

«Это была психология всё-таки. Думаю, ему было бы проще быть в борьбе, чем идти с таким сумасшедшим отрывом. Надеюсь, он уже спит, в Пекине время позднее. В масс-старте он тоже покажет достойный результат», – сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Мужской олимпийский масс-старт состоится 18 февраля в 12:00 мск.

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