Финский эксперт — о Вяльбе: как эта «Леди Босс» держит кулак над звёздами российских лыж?

Финский эксперт портала Ilta-Sanomat Марко Лемпинен высказался об авторитете президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Как, чёрт возьми, этой «Леди Босс» удаётся руководить звёздами российского лыжного спорта, а также их тренерами, держа над ними такой железный кулак? Ведь даже российский спорт не привык к тому, чтобы женщины захватывали власть, а мужчины повиновались. Но это хорошо, что в стране есть исключения. Это именно то, чем, несомненно, является 53-летняя Вяльбе.

Решительная Вяльбе руководит сборной прямолинейно и чрезвычайно требовательно, но в то же время она известна как добрый и мягкий человек. Когда мужская команда разделена на 4 группы во главе со сварливыми тренерами, у Вяльбе не остаётся выбора. Ей постоянно приходится показывать, кто здесь «Большой босс».

Время от времени Вяльбе наводит в команде атмосферу страха, например, критикуя лыжниц за лишний вес. Однако наряду с резкими комментариями она способна признавать свои ошибки.

В Китае однажды она отдала свою любимую кашу российскому журналисту, он назвал этот инцидент «самым сладким моментом Игр». До тех пор, пока Вяльбе не разозлилась, защищая себя и Большунова.

Поскольку чудо-лидер всегда твёрдо стоит за своих, её уже выдвигают на пост главы СБР или нового министра спорта. Для победоносной Вяльбе прокладывается дорога в близкое окружение президента России Владимира Путина», — написал Лемпинен.

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