Американский фристайлист Александер Холл выиграл золото Олимпиады в слоупстайле

Американский фристайлист Александер Холл выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в слоупстайле. Серебряным призёром стал его соотечественник Николас Гэппер. Бронза досталась представителю Швеции Йесперу Тьедеру.
Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Слоупстайл
1. Александер Холл (США) — 90,01.
2. Николас Гэппер (США) — 86,48.
3. Йеспер Тьедер (Швеция) — 85,35.
Российский фристайлисты участие в финале не принимали. Сборная России на Играх-2022 пока завоевала 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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