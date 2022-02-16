Американский фристайлист Александер Холл выиграл золото Олимпиады в слоупстайле

Американский фристайлист Александер Холл выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в слоупстайле. Серебряным призёром стал его соотечественник Николас Гэппер. Бронза досталась представителю Швеции Йесперу Тьедеру.

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Слоупстайл

1. Александер Холл (США) — 90,01.

2. Николас Гэппер (США) — 86,48.

3. Йеспер Тьедер (Швеция) — 85,35.

Российский фристайлисты участие в финале не принимали. Сборная России на Играх-2022 пока завоевала 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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