Олимпийский призёр Трегубов рассказал о том, как узнал, что не поедет на ОИ-2022

Олимпийский призёр в скелетоне Никита Трегубов рассказал о том, как узнал, что не поедет на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Обидно, что именно так всё произошло. Мы были на сборах, готовились — и тут мне приходит положительный тест. Меня выселили в другую гостиницу, там я сдал ещё один тест — и он тоже оказался положительным. Никто не знал, что делать. Повезли в больницу на скорой.



А я себя нормально чувствовал, и это самое обидное. Понятно, когда ты неделю лежишь с температурой, у тебя кашель, сопли, голова болит, – тогда никаких вопросов. А я как будто и не болел. В спорте всякое бывает: ты травмировался или заболел чем-то серьёзным, а тут вроде как обычное ОРВИ, ничего криминального. Но тест положительный — и всё.



Даже не хочу вспоминать, что тогда чувствовал. За ту неделю я многое пережил, испытал разные эмоции и изрядно понервничал. Так что, когда финально сказали, что я не еду, шока не было, я уже был готов ко всему», – рассказал Трегубов «Чемпионату».