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Допинг-проба «Б» Камилы Валиевой пока не была вскрыта

Допинг-проба «Б» Камилы Валиевой пока не была вскрыта
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Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что расследование по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой ещё не окончено, и её допинг-проба «Б» пока не была вскрыта. Ранее была подтверждена информация о положительном допинг-тесте 15-летней спортсменки, однако Спортивный арбитражный суд допустил Камилу к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Этот человек пока ещё не вскрывал пробу «Б», дело продолжается. Нам всем нужно следовать установленной процедуре», — передаёт слова Адамса журналист Том Шад в своём «твиттере».

Валиева вчера, 15 февраля, выиграла короткую программу на Олимпиаде. Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля.

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