Допинг-проба «Б» Камилы Валиевой пока не была вскрыта

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что расследование по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой ещё не окончено, и её допинг-проба «Б» пока не была вскрыта. Ранее была подтверждена информация о положительном допинг-тесте 15-летней спортсменки, однако Спортивный арбитражный суд допустил Камилу к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.
«Этот человек пока ещё не вскрывал пробу «Б», дело продолжается. Нам всем нужно следовать установленной процедуре», — передаёт слова Адамса журналист Том Шад в своём «твиттере».
Валиева вчера, 15 февраля, выиграла короткую программу на Олимпиаде. Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 16 февраля 2022
-
07:23
-
07:07
-
07:04
-
06:59
-
06:45
-
06:38
-
06:33
-
06:30
-
06:24
-
06:05
-
06:00
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
03:00
-
01:19
-
01:00
-
00:48
-
00:48
-
00:38
-
00:29
-
00:27
-
00:01
-
00:00
-
00:00
- 15 февраля 2022
-
23:54
-
23:45
-
23:42
-
23:42
-
23:37
-
23:23
-
23:18
-
23:15
-
23:10
-
23:00