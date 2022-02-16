Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

В МОК отреагировали на пропуск Камилой Валиевой пресс-конференции после короткой программы

В МОК отреагировали на пропуск Камилой Валиевой пресс-конференции после короткой программы
Комментарии

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс прокомментировал решение российской фигуристки Камилы Валиевой не прийти на пресс-конференцию после победы в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу 15-летней спортсменки и допустил её к участию в Играх-2022.

«Мы приветствуем появление всех спортсменов на пресс-конференциях, однако никого заставлять не можем. Не думаю, что Валиева появится и на следующих пресс-конференциях», — передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
МОК: результат Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будет считаться предварительным
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022