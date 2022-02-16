В МОК отреагировали на пропуск Камилой Валиевой пресс-конференции после короткой программы
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Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс прокомментировал решение российской фигуристки Камилы Валиевой не прийти на пресс-конференцию после победы в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу 15-летней спортсменки и допустил её к участию в Играх-2022.
«Мы приветствуем появление всех спортсменов на пресс-конференциях, однако никого заставлять не можем. Не думаю, что Валиева появится и на следующих пресс-конференциях», — передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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