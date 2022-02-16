Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Олимпийский призёр Трегубов рассказал о самом сложном на Олимпийских играх

Олимпийский призёр Трегубов рассказал о самом сложном на Олимпийских играх
Комментарии

Олимпийский призёр в скелетоне Никита Трегубов рассказал о самом сложном на Олимпийских играх.

«Когда выходишь на соревнования, будь то Кубок мира, чемпионат мира или Олимпиада, не нужно думать: «я должен», «я обязан победить». Я никому ничего не должен. Я должен хорошо проехать и остаться доволен собой, где бы ни выступал.

Понятно, что у каждого спортсмена одна цель – олимпийское золото. Но на каждый старт я выхожу с одинаковым настроем. Что в Сочи, что в Корее.

Самое сложное на Олимпиаде – справиться со своими эмоциями. Основа всего – не думать, что надо обязательно что-то завоевать, а сосредоточиться только на хорошем разбеге и проезде. Если всё это сложится воедино, то будет результат», – рассказал Трегубов «Чемпионату».

«Серебро Олимпиады — это не вау». Монолог Трегубова: почему медаль не должна тебя менять «Серебро Олимпиады — это не вау». Монолог Трегубова: почему медаль не должна тебя менять
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022