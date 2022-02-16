Олимпийский призёр Трегубов рассказал о самом сложном на Олимпийских играх

Олимпийский призёр в скелетоне Никита Трегубов рассказал о самом сложном на Олимпийских играх.



«Когда выходишь на соревнования, будь то Кубок мира, чемпионат мира или Олимпиада, не нужно думать: «я должен», «я обязан победить». Я никому ничего не должен. Я должен хорошо проехать и остаться доволен собой, где бы ни выступал.



Понятно, что у каждого спортсмена одна цель – олимпийское золото. Но на каждый старт я выхожу с одинаковым настроем. Что в Сочи, что в Корее.



Самое сложное на Олимпиаде – справиться со своими эмоциями. Основа всего – не думать, что надо обязательно что-то завоевать, а сосредоточиться только на хорошем разбеге и проезде. Если всё это сложится воедино, то будет результат», – рассказал Трегубов «Чемпионату».