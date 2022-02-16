«Вся растрёпанная от нервов». Медведева оценила выступление россиянок в короткой программе

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева эмоционально отреагировала на выступление Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Валиева заняла первое место, Щербакова — второе, Трусова — четвёртое.

«Закончилась короткая программа у девочек. Я вся растрёпанная от нервов, руки холодные. Мы очень переживали, но девочки справились. Первое, второе и четвёртое места после короткой программы за нами. Так что, девчонки, крепитесь, держитесь. Отдыхайте, восстанавливайтесь.

Конечно же, всем удачи. Уверена, что у всех всё получится так, как сами девчонки задумали. Мы на верхней точке арены стоим, кричим, голоса срываем. Стараемся быть максимально рядом. Надеемся, что вы чувствуете нашу поддержку. Мы будем продолжать в том же духе в произвольной», — сказала Медведева на видео, опубликованном в её «инстаграме».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.