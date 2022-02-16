В ОКР сообщили о самочувствии Валиевой, пропустившей пресс-конференцию после победы в КП

Самочувствие российской фигуристки Камилы Валиевой в полном порядке после исполнения короткой программы на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на слова главы пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константина Выборнова.

Напомним, 15-летняя Валиева, одержавшая победу в короткой программе на Олимпиаде, пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия. Её результат в КП — 82,16 балла. Второе место заняла другая россиянка Анна Щербакова, у которой 80,20 балла. Замкнула тройку японка Каори Сакамото (79,84 балла). Следом расположилась ещё одна россиянка Александра Трусова (74,60 балла).

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