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Анна Погорилая: Валиева справилась со всеми провокациями

Анна Погорилая: Валиева справилась со всеми провокациями
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Призёр чемпионатов мира и Европы российская фигуристка Анна Погорилая оценила прокаты Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Валиева заняла первое место, Щербакова — второе, Трусова — четвёртое.

«Ну что, наши девочки всё равно самые лучшие. Спасибо большое за эти невероятные эмоции, которые вы нам дарите на протяжении всей Олимпиады. Камилочка Валиева справилась со всеми нервами, со всеми вот этими провокациями.

Аня Щербакова, вы представляете, она была на новых коньках! Она выступила безукоризненно, просто идеально. И Саша Трусова тоже, прекрасный прокат. Не всё у неё получилось, но ещё произвольная программа впереди, так что мы держим кулачки и продолжаем следить», — сказала Погорилая на видео, опубликованном в её «инстаграме».

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