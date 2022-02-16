Камила Валиева выступит с показательным номером на ОИ-2022, если попадёт в тройку призёров

Российская фигуристка Камила Валиева выступит с показательным номером на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине, если попадёт в тройку призёров. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU).

«В соответствии с руководством для тим-лидеров на Олимпиаде в Пекине фигуристы, которые закончат соревнования на 1-3-м местах, будут приглашены для участия в показательных выступлениях», — сообщили в пресс-службе ISU.

Напомним, Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю Валиеву к участию в личном турнире на Олимпиаде, несмотря на то что спортсменка ранее сдала положительный допинг-тест. Камила показала лучший результат в короткой программе, заработав 82,16 балла. Произвольную программу женщины покажут завтра, 17 февраля.

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