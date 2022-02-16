Французский горнолыжник Ноэль выиграл золото Олимпиады-2022 в слаломе, Хорошилов — 10-й

Французский горнолыжник Клеман Ноэль выиграл золото в слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине. Серебряным призёром стал австриец Йоханнес Штрольц. Бронза досталась представителю Норвегии Себастьяну Фосс-Солевогу. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Хорошилов, занявший 10-е место.



Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай

Мужчины. Слалом

1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.44,09.

2. Йоханнес Штрольц (Австрия) +0,61.

3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) +0,70...

10. Александр Хорошилов (Россия) +1,08...

26. Александр Андриенко (Россия) +7,08.

Россиянин Иван Кузнецов не смог финишировать в первой попытке.

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