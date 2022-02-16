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Французский горнолыжник Ноэль выиграл золото Олимпиады-2022 в слаломе, Хорошилов — 10-й

Французский горнолыжник Ноэль выиграл золото Олимпиады-2022 в слаломе, Хорошилов — 10-й
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Французский горнолыжник Клеман Ноэль выиграл золото в слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине. Серебряным призёром стал австриец Йоханнес Штрольц. Бронза досталась представителю Норвегии Себастьяну Фосс-Солевогу. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Хорошилов, занявший 10-е место.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. Слалом
1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.44,09.
2. Йоханнес Штрольц (Австрия) +0,61.
3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) +0,70...
10. Александр Хорошилов (Россия) +1,08...
26. Александр Андриенко (Россия) +7,08.

Россиянин Иван Кузнецов не смог финишировать в первой попытке.

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Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
16 февраля 2022, среда. 08:45 МСК
Окончено
1
Клеман Ноэль
Франция
1:44.09
2
Йоханнес Штрольц
Австрия
+0.61
3
Себастьян Фосс-Солевог
Норвегия
+0.70
Комментарии
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