Яухоярви: шведки почти непобедимы, Финляндия поборется за серебро с Россией

Олимпийский чемпион 2014 года в командном спринте финн Сами Яухоярви дал прогноз на женский командный спринт на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. По мнению Яухоярви, сборной Швеции вряд ли что-то помешает выиграть золото.

«У женщин Швеция является почти непобедимой. Финляндия же поборется за серебро с командой Олимпийского комитета России.

Россию тоже трудно обыграть, но серебро или бронза для Финляндии — это реально. Я не думаю, что США достаточно сильны, чтобы бросить вызов русским и Финляндии. Но Норвегия может бросить вызов», — приводит слова Яухоярви Ilta-Sanomat.

За сборную Швеции в командном спринте выступят Майя Дальквист и Йонна Сундлинг, за Россию — Юлия Ступак и Наталья Непряева.

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