Мужская сборная России по кёрлингу не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Пекине

Мужская сборная России по кёрлингу в своём заключительном матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине проиграла команде Великобритании со счётом 6:8 (0:3, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 2:0, 0:1, 2:0, 0:1). Для россиян это пятое поражение в олимпийском турнире, британцы одержали седьмую победу.
Сборная России не смогла выйти в полуфинал Олимпиады.
В состав российской команды на Игры-2022 вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Результаты сборной России на Олимпиаде-2022
Россия — США — 5:6.
Россия — Китай — 7:4.
Россия — Швейцария — 3:6.
Россия — Дания — 10:2.
Россия — Италия — 10:7.
Россия — Швеция — 5:7.
Россия — Норвегия — 5:12.
Россия — Канада — 7:6.
Россия — Великобритания — 6:8.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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