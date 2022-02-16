Мужская сборная России по кёрлингу не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Пекине

Мужская сборная России по кёрлингу в своём заключительном матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине проиграла команде Великобритании со счётом 6:8 (0:3, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 2:0, 0:1, 2:0, 0:1). Для россиян это пятое поражение в олимпийском турнире, британцы одержали седьмую победу.

Сборная России не смогла выйти в полуфинал Олимпиады.

В состав российской команды на Игры-2022 вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.



Результаты сборной России на Олимпиаде-2022

Россия — США — 5:6.

Россия — Китай — 7:4.

Россия — Швейцария — 3:6.

Россия — Дания — 10:2.

Россия — Италия — 10:7.

Россия — Швеция — 5:7.

Россия — Норвегия — 5:12.

Россия — Канада — 7:6.

Россия — Великобритания — 6:8.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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