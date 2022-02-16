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Нисканен надеется, что Мяки вновь покажет бицепсы, как после победы над Ретивых

Нисканен надеется, что Мяки вновь покажет бицепсы, как после победы над Ретивых
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Финский лыжник Ийво Нисканен, уже завоевавший золотую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине, надеется, что его напарник по командной спринтерской гонке Йони Мяки вновь покажет бицепсы во время финиша.

«У Йони мощные бицепсы. Надеюсь, он вновь их покажет, как и год назад в Оберстдорфе», — приводит слова Нисканена IS.

Напомним, в финале командной спринтерской гонки на чемпионате мира 2021 года, прошедшем в немецком Оберстдорфе, Мяки опередил россиянина Глеба Ретивых и показал жест с использованием бицепсов, отпраздновав завоевание командой Финляндии серебряных медалей.

Напомним, национальную команду России в командной спринтерской гонке на Олимпиаде представят Александр Большунов и Александр Терентьев.

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Александр Терентьев, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Терентьев, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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