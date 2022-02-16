Александра Трусова дважды упала в прогоне произвольной программы на тренировке ОИ-2022

Российская фигуристка Александра Трусова не смогла избежать падений в прогоне произвольной программы на тренировке зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Спортсменка упала с четверного флипа и с четверного лутца.

Вот как выглядел прогон произвольной программы Трусовой: четверной флип (падение), двойной сальхов (бабочка), четверной тулуп (степ-аут), двойной аксель, каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной лутц (падение), тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Вчера, 15 февраля, Камила Валиева одержала победу в короткой программе на ОИ, заработав 82,16 балла. Второе место заняла другая россиянка Анна Щербакова, у которой 80,20 балла. Замкнула тройку японка Каори Сакамото (79,84 балла). Следом расположилась ещё одна россиянка Александра Трусова (74,60 балла). Произвольная программа состоится завтра, 17 февраля.

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