Навка отреагировала на выступление Валиевой, Щербаковой и Трусовой в короткой программе

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Девочки, молодцы! Болеем за вас всей страной, так держать и дальше!» — написала Навка в своём «инстаграме».

Положение по итогам короткой программы

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16.

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.

5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.

Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 17 февраля.

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