Навка отреагировала на выступление Валиевой, Щербаковой и Трусовой в короткой программе

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.
«Девочки, молодцы! Болеем за вас всей страной, так держать и дальше!» — написала Навка в своём «инстаграме».
Положение по итогам короткой программы
1. Камила Валиева (Россия) — 82,16.
2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.
3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.
4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.
5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.
Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 17 февраля.
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