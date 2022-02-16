Червоткин — об отрыве в эстафете: сервис действительно великолепно сделал свою работу

Олимпийский чемпион Алексей Червоткин рассказал, как создал отрыв на первом этапе победной для сборной России эстафете, прошедшей на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Мне сначала хотелось понять, как сработают лыжи. Сервисёры перед стартом и сразу после старта сказали, что лыжи отличные, давай сам работай. Я понял это, когда предпринял первую атаку при выкате на стадион в конце первого круга. Сервис действительно великолепно сделал свою работу, как и на всех предыдущих гонках. То, что у некоторых спортсменов не совсем так, как ожидалось, работали лыжи – проблема в самом инвентаре, а не в его подготовке.
Второй рывок я предпринял на втором круге перед «полочкой», где небольшой крутячок. Его я забегал «ёлочкой». Мне то ли Пётр Седов, то ли Сергей Турышев крикнули, что в подъём я потихоньку отъезжаю даже ещё до крутой части. Ну и я подумал – попробую дёрнуть немного. Но дёрнуть получилось хорошо, ещё и на выкат на пологий спуск растолкался хорошо. В итоге образовался просвет 5-6 секунд, после чего уже я пошёл этим темпом и терпел до финиша, — сказал Червоткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 16 февраля 2022
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:53
-
11:50
-
11:49
-
11:45
-
11:44
-
11:39
-
11:39
-
11:33
-
11:32
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:23
-
11:22
-
11:20
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:16
-
11:15
-
11:11
-
11:08
-
11:07
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:59
-
10:50
-
10:43
-
10:38