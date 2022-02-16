Червоткин — об отрыве в эстафете: сервис действительно великолепно сделал свою работу

Олимпийский чемпион Алексей Червоткин рассказал, как создал отрыв на первом этапе победной для сборной России эстафете, прошедшей на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Мне сначала хотелось понять, как сработают лыжи. Сервисёры перед стартом и сразу после старта сказали, что лыжи отличные, давай сам работай. Я понял это, когда предпринял первую атаку при выкате на стадион в конце первого круга. Сервис действительно великолепно сделал свою работу, как и на всех предыдущих гонках. То, что у некоторых спортсменов не совсем так, как ожидалось, работали лыжи – проблема в самом инвентаре, а не в его подготовке.

Второй рывок я предпринял на втором круге перед «полочкой», где небольшой крутячок. Его я забегал «ёлочкой». Мне то ли Пётр Седов, то ли Сергей Турышев крикнули, что в подъём я потихоньку отъезжаю даже ещё до крутой части. Ну и я подумал – попробую дёрнуть немного. Но дёрнуть получилось хорошо, ещё и на выкат на пологий спуск растолкался хорошо. В итоге образовался просвет 5-6 секунд, после чего уже я пошёл этим темпом и терпел до финиша, — сказал Червоткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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