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Россия — седьмая после первого этапа женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Россия — седьмая после первого этапа женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине
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Сборная России по биатлону занимает седьмое место после стартового этапа женской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За российскую команду выступала Ирина Казакевич. На обоих огневых рубежах она использовала по одному дополнительному патрону.

На втором этапе за Россию выступит Кристина Резцова.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Российская команда на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Эдуард Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов).

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