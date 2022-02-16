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Швейцарской биатлонистке стало плохо во время гонки, её унесли на носилках

Швейцарской биатлонистке стало плохо во время гонки, её унесли на носилках
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Женская сборная Швейцарии завершила своё выступление в биатлонной эстафете. Это произошло на первом этапе после того, как Ирене Кадуриш почувствовала себя плохо после первой стрельбы. На трассу были экстренно вызваны представители медицинской службы, а сама спортсменка была уложена на носилки.

Сборная России по биатлону занимает седьмое место после стартового этапа женской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За российскую команду выступала Ирина Казакевич. На обоих огневых рубежах она использовала по одному дополнительному патрону.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

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