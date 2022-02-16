Сборная России заняла второе место в женской биатлонной эстафете. Победила Швеция

Женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете программы зимних Олимпийских игр в Пекине. Первенствовала команда Швеции, третье место на пьедестале досталось представительницам Германии.
Российская команда в эстафете была представлена Ириной Казакевич, Кристиной Резцовой, Светланой Мироновой и Ульяной Нигматуллиной.
На третьем этапе Миронова допустила четыре промаха на втором огневом рубеже и зашла на один штрафной круг.
Российская команда до этого успеха завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: в смешанной эстафете (Нигматуллина, Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Логинов, Максим Цветков, Латыпов).
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- 16 февраля 2022
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