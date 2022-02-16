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Сборная России заняла второе место в женской биатлонной эстафете. Победила Швеция

Сборная России заняла второе место в женской биатлонной эстафете. Победила Швеция
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Женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете программы зимних Олимпийских игр в Пекине. Первенствовала команда Швеции, третье место на пьедестале досталось представительницам Германии.

Российская команда в эстафете была представлена Ириной Казакевич, Кристиной Резцовой, Светланой Мироновой и Ульяной Нигматуллиной.

На третьем этапе Миронова допустила четыре промаха на втором огневом рубеже и зашла на один штрафной круг.

Ирина Казакевич, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ирина Казакевич, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Кристина Резцова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Кристина Резцова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Светлана Миронова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Светлана Миронова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Ульяна Нигматуллина, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ульяна Нигматуллина, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Российская команда до этого успеха завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: в смешанной эстафете (Нигматуллина, Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Логинов, Максим Цветков, Латыпов).

Биатлон. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
16 февраля 2022, среда. 10:45 МСК
Окончено
1
Швеция
1:11:03.9
2
Россия
+12.0
3
Германия
+37.4

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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Новости. Олимпиада 2022
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