Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменки показали лучший результат в своём полуфинале. Финал состоится сегодня, 16 февраля, и начнётся в 12:15 мск.

Второе место во втором полуфинале заняла сборная Финляндии. Третьими стали шведки, четвёртыми — норвежки.

В финале выступят Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Германия, США, Австрия, Швейцария, Франция и Польша.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Второй полуфинал

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 23.00,4

2. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) +0,4

3. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +1,0

4. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Майкен Касперсен Фалла) +4,6.

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