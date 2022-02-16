Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменки показали лучший результат в своём полуфинале. Финал состоится сегодня, 16 февраля, и начнётся в 12:15 мск.
Второе место во втором полуфинале заняла сборная Финляндии. Третьими стали шведки, четвёртыми — норвежки.
В финале выступят Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Германия, США, Австрия, Швейцария, Франция и Польша.
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Второй полуфинал
1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 23.00,4
2. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) +0,4
3. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +1,0
4. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Майкен Касперсен Фалла) +4,6.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 16 февраля 2022
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:53
-
11:50
-
11:49
-
11:45
-
11:44
-
11:39
-
11:39
-
11:33
-
11:32
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:23
-
11:22
-
11:20
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:16
-
11:15
-
11:11
-
11:08
-
11:07
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:59
-
10:50
-
10:43
-
10:38