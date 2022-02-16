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Россия — третья перед заключительным этапом женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022

Россия — третья перед заключительным этапом женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022
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Сборная России по биатлону занимает третье место после третьего этапа женской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За российскую команду выступала Светлана Миронова. На второй стрельбе она отправилась на штрафной круг.

На заключительном этапе за Россию выступит Ульяна Нигматуллина.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Российская команда на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Эдуард Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов).

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