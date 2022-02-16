Российская биатлонистка Светлана Миронова ушла на штрафной круг в эстафете на Олимпиаде в Пекине. На первом огневом рубеже она обошлась без промахов, а на втором не смогла закрыть одну мишень.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.



Российская команда на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Эдуард Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов).



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