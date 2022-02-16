Александр Терентьев упал в полуфинале командного спринта на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Терентьев упал в полуфинале командного спринта на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Текстовая онлайн-трансляция полуфинала мужского командного спринта.
Большунов на Играх-2022 уже завоевал две золотые (эстафета, скиатлон) и одну серебряную (разделка) медали. На счету Терентьева бронза в спринте.
Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Церемония закрытия Игр-2022 состоится 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 16 февраля 2022
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