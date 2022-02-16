Ярошенко: серебро — просто великолепно! Девочкам и Шашилову воздаётся за трудолюбие

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко отреагировал на завоевание женской сборной России серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
«Серебро – просто великолепно! Воздалось девчонкам и воздалось Шашилову как тренеру. Конечно, мы и за золото могли побороться. Это говорит о потенциале нашей команды. Ещё раз говорю, молодцы наши девчонки. Но серебряная награда — это очень достойно. Выше всех похвал. Они обыграли и норвежек, и француженок.
Перед началом эстафеты я абсолютно был уверен, что мы возьмём медаль. Думал, поборемся за бронзовую награду. Было такое чувство, что девчонки будут сегодня в призёрах. Ещё раз повторюсь, что это воздаётся тренеру Михаилу Шашилову прежде всего и девчонкам – за их трудолюбие», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Медали завоевали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
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- 16 февраля 2022
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