Драчёв: никто не верил, что наши залезут в шестёрку, а тут вторые! Браво, девочки, молодцы

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал завоевание женской сборной России по биатлону серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Фантастический результат девушек! Никто не верил, что наши залезут в шестёрку, а тут — вторые! Браво, девочки, молодцы! Эмоции замечательные, рад за всю команду. Показали прекрасную работу, особенно на рубеже. У Мироновой был штрафной круг, но сегодня он был у всех: и у француженок, и у норвежек. Рубежи все проходили с большими проблемами», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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