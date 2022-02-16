Драчёв: никто не верил, что наши залезут в шестёрку, а тут вторые! Браво, девочки, молодцы
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Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал завоевание женской сборной России по биатлону серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
«Фантастический результат девушек! Никто не верил, что наши залезут в шестёрку, а тут — вторые! Браво, девочки, молодцы! Эмоции замечательные, рад за всю команду. Показали прекрасную работу, особенно на рубеже. У Мироновой был штрафной круг, но сегодня он был у всех: и у француженок, и у норвежек. Рубежи все проходили с большими проблемами», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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