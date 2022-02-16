Ростовцев о серебре в эстафете: Нигматуллина классно отстреляла в мясорубке. Большой успех

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал завоевание женской сборной России по биатлону серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Очень ровное выступление. Каждая реализовала всё то, что могла. Да, маленькая неудача была у Мироновой, но все показали, на что способны. В целом этот штрафной круг не сильно выбил наших из гонки.

Кристина Резцова отлично отбежала свой этап: и по скорости, и по стрельбе. Нигматуллина сумела классно отстрелять в этой мясорубке. Большой успех! Три эстафеты, три подиума. Это хорошее выступление — поздравляю всех: руководство, спортсменов, тренеров. Прошли очень надёжно», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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