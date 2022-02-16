Васильев — о серебре в эстафете: винить Миронову не надо. Другого сложно было ожидать

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на завоевание Ириной Казакевич, Кристиной Резцовой, Светланой Мироновой и Ульяной Нигматуллиной серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
«Я всегда говорил, что у девчонок хорошие шансы оказаться на подиуме в эстафете. Была мысль, что Миронова не очень отстреляется, но не думал, что на штрафной круг зайдёт — очень обидно. В случае женской команды — очень хороший результат. Мало кто думал, что наши могут быть серебряными призёрами, а норвежцев не будет в тройке. Это сенсация.
Резцова показала свой результат. Надо в масс-старте проявить себя, что Кристина умеет делать. У неё есть все шансы оказаться на подиуме. Что касается Мироновой, то винить её не надо, от неё другого сложно было ожидать. Светлана лёжа здорово отработала, к сожалению, стоя не получилось. Серебро — очень хороший результат! Всех поздравляю: болельщиков, девчонок», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 16 февраля 2022
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